Криминал 20 февраля 2024, 14:31 Полиция задержала хакеров группировки SugarLocker F.A.С.С.T.: МВД России задержало участников хакерской группировки SugarLocker Freepik

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Полиция задержала участников хакерской группировки SugarLocker, которая под прикрытием легальной компании распространяла вредоносное программное обеспечение для вымогательства денег. Пресс-служба F.A.С.С.T. сообщила об этом «Газете.ru».

Программу-шифровальщик SugarLocker для взлома сети и развертывания программ-вымогателей создали в 2021 году. Злоумышленник с ником gustavedore в интернете создал хакерскую группировку, набрав партнеров по модели RaaS — продаже или аренде вредоносного ПО.

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Некоторые элементы инфраструктуры SugarLocker разместили на российских хостингах. Из-за ошибки в конфигурации веб-сервера специалистам удалось найти панель управления программой-вымогателем и вычислить нескольких злоумышленников, которые занимались продвижением своего шифровальщика, разрабатывали вирусы на заказ, создавали фишинговые сайты и привлекали трафик. Они работали под вывеской легальной IT-фирмы Shtazi-IT и открыто набирали сотрудников.

В январе 2024 года МВД России задержало трех хакеров. Им предъявили обвинение по статье 273 УК России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Западные спецслужбы остановили хакерскую группировку LockBit, которая обманула около двух тысяч физических и юридических лиц по всему миру. Преступники вымогали у интернет-пользователей деньги за разблокировку файлов на компьютере.