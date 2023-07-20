Криминал 20 июля 2023, 00:24 Полиция задержала группу мигрантов-наркоторговцев в Томске

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Сотрудники полиции Томска с поличным задержали группу мигрантов, которые занимались наркоторговлей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД по области.

Сперва полиция задержала лидера группировки наркоторговцев — уроженца Республики Таджикистан 1976 года рождения. В автомобиле у мужчины обнаружили два черных пакета с порошком. Веществом оказался героин весом один килограмм.

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Спустя время сотрудники органов задержали его подельников — троих граждан Республики Узбекистан 1984, 2003 и 2002 годов рождения и еще одного гражданина Таджикистана 1982 года рождения.