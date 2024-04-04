Криминал 04 апреля 2024, 14:48 Полиция задержала главу букмекерской компании «Мелбет» РБК: главу компании «Мелбет» Ляпустина задержали по подозрению в мошенничестве РИА «Новости»

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Силовики задержали руководителя крупной российской букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РБК.

В Тверском районном суде Москвы изданию подтвердили, что следствие попросило арестовать главу букмекерской фирмы. Ляпустину грозит до 15 лет лишения свободы.

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В издании добавили, что задержанный является гендиректором компании «Мелофон», которая занимается организацией азартных игр и заключением пари.

В 2023 году букмекерская компания «Мелбет» занимала девятое место в рейтинге аналитиков РБК. Чистая прибыль «Мелофона» тогда составляла порядка 3,9 миллиардов рублей.

Ранее суд арестовал директора филиала «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева по делу о мошенничестве. Обвиняемого заподозрили в хищении почти трех миллиардов рублей, принадлежавших ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа».