Криминал 24 ноября 2023, 23:38 Полиция задержала двух похитивших 16-летнюю девочку под Орлом мужчин СУ СК России по Орловской области

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Мужчин, похитивших 16-летнюю девочку под Орлом, задержали в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Спасенную девушку вернули родителям, а на похитителей завели уголовное дело. По данным следствия, подростка украли два жителя Краснодарского края. Они приехали на машине в одно из сел Новосильского района Орловской области 21 ноября.

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Злоумышленники схватили девушку и вместе с ней покинули регион. Мать подростка сразу обратилась в полицию, заметив ее исчезновение.

Правоохранители разослали ориентировку на автомобиль Lada Granta с номерами соседней области. Их коллеги обнаружили машину в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее неизвестные похитили ребенка в Коломне и тоже вывезли в Ростовскую область. Родителям девушки угрожали выдать ее замуж, если не получат выкуп. При этом даже отправили фото с «будущим женихом».