Полиция задержала двух мужчин, выпивавших у Вечного огня в Можайске. Видео

Полицейские задержали двоих жителей Можайска, которые выпивали у Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Факт осквернения памятника установили во время мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Полиция выехала на место и задержала там двоих мужчин. Ими оказались местные жители 38 и 40 лет.

«Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки, греясь у огня мемориала Вечный огонь», — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанных открыто уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Мужчин отпустили под подписку о невыезде.