facebook_pixel
    21 мая 2021, 08:45

    Полиция задержала двух мужчин, выпивавших у Вечного огня в Можайске. Видео

    Наза Салех Захи

    Полицейские задержали двоих жителей Можайска, которые выпивали у Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    Факт осквернения памятника установили во время мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Полиция выехала на место и задержала там двоих мужчин. Ими оказались местные жители 38 и 40 лет.

    «Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки, греясь у огня мемориала Вечный огонь», — рассказали в ведомстве.

    В отношении задержанных открыто уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Мужчин отпустили под подписку о невыезде.