Криминал 22 декабря 2022, 17:50 Полиция задержала членов секты в Крыму

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В Крыму правоохранители обнаружили крупную ячейку запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщило РИА «Новости».

Члены группировки вели деятельность в республике с 2017 года, уточнил сайт «Политика сегодня». Они проводили собрания в Симферополе и вербовали людей в организацию, потом собирали с них деньги на ее нужды.

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Правоохранители обвиняют безработного мужчину в создании ячейки.

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*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.