Криминал 28 февраля 2024, 13:27 Полиция задержала банду, переславшую за рубеж 150 млн руб. от телефонных аферистов МВД: переславшую за рубеж 150 млн руб. от аферистов банду накрыли в Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге задержали банду, которая с помощью «серых» сим-карт выкрала у россиян и вывела за границу боле 150 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ноябре ноябре 2022 года правоохранители пресекли деятельность пособников телефонных мошенников. Полиция задержала трех аферистов, которые с помощью специального оборудования подключили более 12 тысяч сим-карт.

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«Через них в дальнейшем проведено свыше 150 миллионов рублей, похищенных у российских граждан и выведенных за рубеж», — указала Волк.

Спустя время оперативники задержали еще двух фигуристов дела. Они поставляли знакомым работникам сотовой компании крупные партии «серых» сим-карт.

Затем полицейские вышли на след двух дилеров крупных операторов сотовой связи. Они вносили в базу данные о несуществующих клиентах. После чего сим-карты активировали и передавали аферистам.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.