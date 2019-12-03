Полиция задержала банду наркоторговцев в пяти регионах

Полицейские ликвидировали крупную наркогруппировку, действовавшую в пяти регионах России. Тайники банды располагались в Подмосковье, откуда наркокурьеры развозили товар заказчикам.

В преступную группировку входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и человек, отвечавший за подбор персонала. Операторы принимали заказы через мессенджеры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, преступники производили наркотики в лабораториях в Московской области, там же закладывали тайники с партиями весом от одного до трех килограммов, а курьеры потом перевозили товар в другие регионы.

Правоохранители при участии отряда специального назначения «Гром» задержали 14 подозреваемых, которые находились в Нижегородской, Челябинской, Рязанской и Московской областях, а также в Москве. Всех задержанных поместили под стражу. При задержании и обысках полицейские нашли и изъяли более 25 килограммов запрещенных веществ.