Важное 24 декабря 2022, 10:29 Полиция задержала 8 предполагаемых корректировщиков и диверсантов ВСУ в Херсонской области МВД сообщило о задержании 8 подозреваемых в пособничестве ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

За месяц в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, задержанных подозревают в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.

Реклама

В главке МВД отметили, что с начала декабря изъяли из незаконного оборота 324 единицы оружия, а также различные боеприпасы, 11 килограммов взрывчатых веществ, 58 детонаторов и 533 взрывателя.

Реклама

Ранее врио главы региона Владимир Сальдо сообщал, что в Херсонской области идет напряженная антидиверсионная работа. Накануне, 23 декабря, он выразил соболезнования близким главы поселка Любимовка Андрея Штепы, погибшего при взрыве автомобиля.

«Виновные в этом отвратительном злодеянии понесут суровое наказание. Запомните все, кто покушается на жизни мирных жителей и убивает невинных: <…> эта кровь никогда не смоется с ваших черных душ», — подчеркнул Сальдо.