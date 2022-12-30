30 декабря 2022, 16:01
Полиция задержала 27-летнего мужчину, который угнал автомобиль у своей знакомой в Крыму
В Джанкойском районе Республики Крым правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который угнал автомобиль у своей 40-летней знакомой. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь».
Во время задержания мужчина рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения он увидел на парковке автомобиль знакомой. Он взял транспортное средство, чтобы покататься, однако не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
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Следствие возбудило уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем.
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