Криминал 26 февраля 2024, 06:46 Полиция вычислила зачинщиков драки бойцов ЧВК «Медведи» в Крыму МВД возбудило уголовное дело после драки бойцов ЧВК «Медведи» и стрельбы в Крыму РИА «Новости»

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Зачинщиков драки со стрельбой в поселке Черноморское с участием ЧВК «Медведи» задержали. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление МВД России по Республике Крым.

Потасовка произошла в местном кафе в ночь на 24 февраля. Полиция вычислила всех участников драки и задержала двух зачинщиков — военнослужащих 81-й добровольческой бригады «Медведи». Следственный отдел ОМВД России по Черноморскому району возбудил уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

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Видео потасовки опубликовали в интернете. Люди в камуфляже дрались с гражданскими и стреляли в воздух. Авторы ролика заявили, что на нем бойцы ЧВК «Медведи». Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг связь добровольческого объединения с руководством региона.