Полиция Москвы возбудила уголовное дело за клевету в ряде публикаций в Сети о семье и близких бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В мае некий человек в Интернете опубликовал ряд статей про деятельность Астахова. В них также упоминаются его сыновья Антон и Артем и водитель Максим Осипов. Автор публикаций также прошелся по коллегии адвокатов Астахова.

Полиция, по информации ТАСС, расценила эти материалы как «порочащие честь и достоинство, подрывающие деловую репутацию». Статья по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет или денежный штраф до миллиона рублей.

В начале недели стало известно, что суд отправил Антона, сына Астахова, под домашний арест. Он подозревается в мошеннических действиях на сумму 1,2 миллиарда рублей.

Деловой партнер Антона Астахова, с которым они вместе открыли фирму, с помощью которой незаконно возвращали НДС, покинул Россию.