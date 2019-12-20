Полиция возбудила дело после огнестрельного ранения москвича в ягодицу

Московские правоохранители возбудили дело по факту огнестрельного ранения мужчины в московском районе Марьино. Раненого госпитализировали.

Мужчину с огнестрельными ранениями обнаружили днем 19 декабря возле фитнес-клуба на улице Братиславской на юго-востоке Москвы. Пострадавшего отправили в больницу, сообщил сайт «РИАМО» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«Он был госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра», — рассказали правоохранители.

Полиция возбудила уголовное дело. В его рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего. Полиция ведет поиск злоумышленников. О состоянии пострадавшего официальных сообщений не поступало.

Вечером 19 декабря в центре столицы произошло другое ЧП со стрельбой. По информации ФСБ, стрелок-одиночка утроил пальбу на Кузнецком мосту у здания спецслужбы. Есть погибшие и пострадавшие. Стрелка ликвидировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование ведет центральный аппарат СК России.