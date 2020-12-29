Полиция в Татарстане пыталась задержать на льду беременную женщину без маски. Видео

Полиция и жители Чистополя в Татарстане не смогли мирно решить возникший конфликт и вышли на лед. Стражи порядка утверждают, что беременная и ее спутник не надевали маски и получили замечание. Другая сторона считает, что полицейские выполняют «план выявлять людей без масок».

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан сообщила «360», что сотрудники патрульно-постовой службы полиции 28 декабря примерно в 15:00 увидели мужчину и женщину в магазине без средств индивидуальной защиты. Стражи порядка несколько раз потребовали надеть маску, но пара не отреагировала.

«Молодые люди вели себя крайне агрессивно, в том числе отказывались назвать свои персональные данные. Для разбирательства было принято решение об их доставлении в отдел полиции. При этом граждане попытались скрыться, а девушка нанесла несколько ударов по лицу одному из сотрудников полиции», — уточнили в ведомстве.

В Сети появилось видео, как сотрудники полиции пытаются задержать беременную уже на улице. На кадрах видно, как она лежит на льду, но ее поднимают стражи порядка. При этом очевидцы критикуют правоохранителей и просят оставить в покое местную жительницу.

Беременная женщина также прокомментировала ситуацию в соцсетях. Она поблагодарила тех, кто не остался равнодушным, снимал происходящее на видео или пытался повлиять на полицейских.

Я считаю, что у них план выявлять людей без масок. Им действительно плевать беременны вы, или вы пенсионер, или вы папа, который просто пришел купить домой овощей! Мне очень жаль, что наша полиция опустилась, что пользуются своим положением местная жительница, участвовавшая в конфликте.

Женщина добавила, что некорректно с ней поступили и в дежурной части, куда она поехала писать жалобу на сотрудников полиции. Она спросила у представителя правоохранительных органов, как правильно носить маску и почему она «у него на подбородке». Между ними начался конфликт, и страж порядка пригрозил вызвать девушке скорую помощь.

В МВД заявили, что по факту случившегося составлены административные протоколы по КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

«По факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудника патрульно-постовой службы собран материал, который будет направлен в Чистопольский следственный отдел СУ СК для принятия процессуального решения», — отметили в ведомстве.

Результаты медобследования показали, что 26-летний спутник женщины находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее он был судим.