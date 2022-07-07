Полиция в Подмосковье пресекла подделку товарного знака алкогольной продукции

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России в Щелкове выявили и пресекли факт незаконного использования товарного знака алкогольной продукции 50-летним местным жителем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что подозреваемый осуществлял производство и хранение стеклотары, оклеенной этикетками с признаками контрафакта, с целью дальнейшей продажи.

Точка производства и хранения располагалась в одном из домов по улице Южной в городе Лосино-Петровский. Общая сумма ущерба правообладателю составила более 2,5 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.