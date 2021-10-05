Полиция в Новосибирске начала проверку после видео с избиением мужчины и стрельбой

Новосибирские полицейские организовали проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с избиением молодого мужчины. Все действие сопровождалось выстрелом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Нападение произошло в Горском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска. Там трое молодых людей удерживали и избивали человека, другой участник конфликта держал девушку, которая пыталась вступиться за жертву. Кадры происходившего появились 5 октября в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» .

На них также видно, что у одного из преступников в руках был предмет, напоминающий пистолет, в какой-то момент слышен звук выстрела. Пострадавший просил о помощи. Видео закончилось на моменте, когда жертву пытаются посадить в машину.

«По факту выявленной видеозаписи с конфликтом в Ленинском районе сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта и все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что заявления и информация о пострадавших в полицию не поступали.