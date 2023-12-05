Криминал 05 декабря 2023, 17:41 Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже электронных сигарет Подозреваемого в краже 13 упаковок с электронными сигаретами задержали в Москве МВД РФ

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На Верхней Сыромятнической улице в Москве полицейские задержали подозреваемого в краже 13 упаковок с электронными сигаретами. Против него возбудили дело по статье о грабеже, передали в пресс-службе МВД.

По данным полиции, в один из табачных магазинов на улице Земляной Вал зашел мужчину, когда не было продавца. Он забрал со стеллажа за прилавком 13 упаковок с устройствами для курения, а затем покинул помещение. Работник торговой точки заметил убегавшего посетителя и попытался его догнать, однако тот ударил его кулаком, после чего скрылся.

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Злоумышленника засекли камеры видеонаблюдения. Мужчина успел сбыть краденное и потратить вырученные деньги.

Ранее на северо-западе Москвы злоумышленник в маске, перчатках и капюшоне попытался ограбить комиссионный магазин, однако бдительный сотрудник заведения вовремя успел подать сигнал тревоги.