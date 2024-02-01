Криминал 01 февраля 2024, 19:00 Полиция в Москве разоблачила мошенников, получавших кредиты на несуществующий бизнес МВД пресекло в Москве работу организации, оформлявшей займы на фирмы-пустышки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московские полицейские пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством, дистанционно оформляя кредиты на несуществующие юридические лица. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Оперативники задержали шесть человек, подозреваемых в хищении средств у кредитных организаций. Выяснилось, что преступники приобретали юридические лица, регистрируя их на номинальных директоров, открывали банковские счета и передавали данные основным организаторам схемы. После этого мошенники оформляли кредиты на новоиспеченную фирму, предварительно создав видимость активной деятельности этой компании.

Реклама

В схему было вовлечено свыше 80 человек. Причиненные аферистами убытки составили десятки миллионов рублей. Их удалось остановить при поддержке департамента безопасности Сбербанка. У подозреваемых изъяли инструменты для осуществления противоправной деятельности, включая банковские токены и карты, документы, печати и более пяти миллионов рублей наличными.

Одного из подозреваемых заключили под стражу, трое поместили под домашний арест, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.

Ранее пенсионер из Москвы продал квартиру и машину из-за телефонных мошенников. Аферисты звонили жертве по шесть-восемь раз в день.