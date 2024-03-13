13 марта 2024, 12:09
Полиция в Ленобласти накрыла крупную нарколабораторию
Жители Ленобласти организовали подпольную лабораторию по производству наркотиков
Полиция задержала трех жителей Ленобласти, которые подозреваются в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
У задержанных изъяли 19 килограммов неизвестного порошка, в том числе 6,5 килограмма мефедрона. Оказалось, что цех по производству наркотиков находился в поселке Глажево. В помещении нашли прекурсоры для создания запрещенных веществ и оборудование.
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В числе подозреваемых была 27-летняя жительница Киришей. У нее дома хранилось почти 400 граммов синтетического гашиша, весы и упаковка для фасовки наркотиков.
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанных по статье о покушении на производство и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.
Ранее в Ленобласти судимый мужчина разбил плантацию, на которой выращивал содержащие наркотические вещества растения.
Наркотики
Уголовное дело
МВД РФ
Россия
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