Полиция в Екатеринбурге задержала 30 человек после криминальной сходки

В Екатеринбурге полицейские задержали 30 человек, которые принимали участие в криминальной сходке. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщило РИА «Новости».

Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых накануне сообщил, что правоохранители пресекли в Екатеринбурге криминальную стрелку.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 30 человек. Из них пятеро ранее привлекались по статьям УК, в том числе за убийство и кражу. Всех доставили в отдел и завели дела по разным административным статьям, сообщил Горелых.

Против 28 человек составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. В отношении одного — о нарушении правил пребывания на территории страны иностранцем. И против еще одного составили протокол по статье об употреблении наркотиков или психотропов.

Сыщики в ходе операции изъяли у задержанных семь пистолетов, два из которых были с глушителями, восемь обойм и четыре коробки с патронами. Один из стволов был приведен в боевое состояние. Также у них нашли мешок с веществом зеленого цвета.

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