Племянник, сбежавшей с миллионами кассирши из Ачинска может быть связан с преступлением, пишут СМИ. По данным Telegram-канала Shot, в его показаниях нашли несостыковки.

Изначально 7 декабря он рассказал, что в последний раз виделся с родственницей два дня назад. Однако на видео с камер видеонаблюдения зафиксировано, как он вместе с женой покидал квартиру тети в 00:40.

«А через три часа „кто-то“ вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей», — написало издание.

По данным издания, кассирша взяла с собой деньги и паспорт. Предположительно, она все еще остается в Ачинске.

Ранее стало известно, что сотрудница банка в Ачинске вынесла оттуда почти 23 миллиона рублей в коробке и пропала. Речь идет об Анне Григорьевой, она украла 15 миллионов рублей, более 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Женщина исчезла в ночь с 6 на 7 декабря. Правоохранительные органы и волонтеры ищут кассиршу. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата».