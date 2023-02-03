Криминал 03 февраля 2023, 12:49 Полиция узнала о майнинговых фермах в психбольнице под Иркутском МВД: майнинговые фермы работали на чердаке психбольницы в Иркутской области РИА «Новости»

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Полицейские нашли две майнинговые фермы на чердаке психиатрической больницы в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«В ходе совместной проверки прокуратуры, полиции и МЧС на чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы», — уточнили в ведомстве.

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Фермы для майнинга разместили прямо над палатами пациентов. В чердачной комнате обнаружили боксы с машинами для производства криптовалюты.

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Полиция инициировала проверку. Выясняется, как нелегально потребляющие электроэнергию приборы оказались в медучреждении. Правоохранительные органы забрали из больницы оборудование, его владельца ищут.

Представители прокуратуры Иркутской области уточнили, что в адрес регионального Министерства здравоохранения внесено представление из-за ненадлежащего контроля за расходом средств, которые направлялись на оплату света.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».