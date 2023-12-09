Эксклюзив 09 декабря 2023, 17:22 Полиция Уфы ищет неадеквата, ударившего пенсионерку кастетом по голове. Женщина погибла Жительница Уфы погибла от удара кастетом по голове, нападавшего ищут

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Пожилая жительница Уфы погибла после нападения неадекватного мужчины — он ударил ее по голове кастетом. Пострадавшую госпитализировали, но ее жизнь спасти не удалось. О поисках злоумышленника сообщил источник «360».

Нападение произошло еще 25 ноября около 18:30 на улице Братьев Кадомцевых. На кадрах, появившихся в распоряжении «360», видно, что мужчина прошел мимо женщины, ударил ее по голове и тут же спешно покинул место преступления. Пострадавшая от удара упала на асфальт.

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В момент преступления мужчина был одет в темно-синюю куртку, болоньевые черные штаны и кроссовки. На голове — красная шапка. Лицо злоумышленник прятал под маской.

«Предварительно, его личность установили», — указал собеседник «360».

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В пресс-службе СК 9 декабря сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным ведомства, погибшей от удара женщине был 81 год. После нападения у нее диагностировали черепно-мозговую травму, пострадавшая умерла в больнице, подтвердили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, заключили в пресс-службе.