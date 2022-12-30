Криминал 30 декабря 2022, 17:18 Полиция Удмуртии задержала 44-летнюю женщину с героином

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В Удмуртии правоохранители задержали 44-летнюю жительницу Глазова, которая хотела оставить закладку с наркотиками во дворе жилого дома. Об этом написал Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Всего у женщины изъяли 16 свертков с героином. Помимо наркотиков, полицейские забрали у нее деньги.

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По факту распространения наркотических веществ возбуждено уголовное дело.

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