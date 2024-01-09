Криминал 09 января 2024, 19:05 Полиция Тюмени задержала всех участников нападения на ветерана СВО РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали всех молодых людей, участвовавших в конфликте с участником СВО в Тюмени. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Все задержанные находятся в отделе полиции, с ними проводятся следственные действия», — указала она.

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Драка произошла в микрорайоне Тарманы. По данным «360», мужчина сделал замечание группе парней, которые нахамили женщине. После этого толпа набросилась на ветерана и избила его. Военнослужащего ударили по голове, он потерял сознание. Его родственники вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

По словам источника, злоумышленники прыгали по ветерану СВО ногами, когда тот лежал без сознания. Собеседник «360» также рассказал, что перед дракой молодые люди кричали что-то про наркотики.

Избиение попало на видео. По факту происшествия возбудили уголовное дело.