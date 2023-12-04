Криминал 04 декабря 2023, 13:35 Полиция Тюмени задержала подозреваемого, который убил знакомого, а тело сбросил в реку

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В Тюмени правоохранители задержали местного жителя по подозрению в убийстве 38-летнего мужчины. Случай произошел еще в октябре 2022 когда, написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Подозреваемый ударил жертву рукой по голове во время распития алкоголя, от чего тот упал и получил черепно-мозговую травму. Мужчина решил завернуть тело в ковер и сбросить его в реку. По версии следствия, ему помогал его брат.

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Свою причастность к убийству мужчина не отрицает.