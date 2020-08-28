Полиция США задержала россиянина по обвинению в мошенничестве

Россиянин Александр Спицын был задержан полицией США сразу после прибытия в страну. ФБР арестовало часть счетов обвиняемого в мошенничестве.

В документах суда говорится, что Спицын вместе со своими сообщниками Игорем Жирновым и Григорием Баскаковым нанимали американцев на фиктивную работу и обворовывали их с помощью поддельных чеков, сообщает РИА «Новости».

Преступная схема работала так: компания-наниматель предлагала сотрудникам обналичивать в банках чеки, которые отправляли им по почте. А затем эти деньги передавали по почте мошенникам. Чеки оказались поддельными и банки начали требовать с людей вернуть наличные. Один из пострадавших обналичил чеков на 25 тысяч долларов.

Следствие считает, что Спицын через свои счета смог отмыть как минимум 700 тысяч долларов. Он отправлял деньги за границу небольшими суммами — до 10 тысяч долларов каждая. Таким способом мошенники избегали проверок.

Сообщника Спицына удалось задержать ранее в августе, с ним связался сотрудник ФБР под прикрытием, который изображал из себя жертву мошенников и отправил Баскакову восемь конвертов с деньгами.

Ранее стало известно о задержании в США россиянина Егора Крючкова, которого обвиняют в попытке совершить киберпреступление. Илон Маск заявил, что кибератака была нацелена на завод Tesla.