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    22 марта 2022, 19:43

    Полиция срезала дверь в квартире, чтобы задержать мужчину за избиение матери в Челябинской области

    Дарья Морозова

    Мужчина избил свою мать в Челябинской области. При задержании полиции пришлось срезать дверь в его квартире. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Уточняется, что мужчина заперся в квартире вместе с ребенком и требования полиции игнорировал. Сотрудникам пришлось вызывать спасателей, чтобы те срезали дверь.

    Ребенок, который находился в квартире вместе со злоумышленником, не пострадал. Кем ему приходится подозреваемый — пока неизвестно.