Полиция срезала дверь в квартире, чтобы задержать мужчину за избиение матери в Челябинской области
Мужчина избил свою мать в Челябинской области. При задержании полиции пришлось срезать дверь в его квартире. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Уточняется, что мужчина заперся в квартире вместе с ребенком и требования полиции игнорировал. Сотрудникам пришлось вызывать спасателей, чтобы те срезали дверь.
Ребенок, который находился в квартире вместе со злоумышленником, не пострадал. Кем ему приходится подозреваемый — пока неизвестно.