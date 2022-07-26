Полиция схватила убийцу в Павловском Посаде

Подозреваемого в убийстве двух мужчин жителя городского округа Павловский Посад задержали, сообщил источник «360».

Мужчина пришел в полицию сам. Его поиски длились почти три дня.

Главное управление МВД России по Московской области объявило 25 июля о розыске мужчины 1969 года рождения по подозрению в убийстве. Он был одет в камуфляжную форму, имел при себе рюкзак и оружие.

Источник фото: телеканал «360»

«Вечерняя Москва» сообщила, что он причастен к убийству двух товарищей в Подмосковье. Тело одного нашли на проселочной дороге от поселка Аверкиевского лесничества, другого — в деревне Власово. В них выстрелили из охотничьего ружья. Несколько лет назад из-за мании преследования подозреваемого поставили на учет в психдиспансер.