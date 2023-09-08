Криминал 08 сентября 2023, 12:59 Полиция схватила подозреваемого в нападении на участника СВО в Батайске Подозреваемого в нападении на участника СВО в Батайске задержали и допросили

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В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на участника спецоперации. По версии следствия, он в Батайске выстрелил в мужчину из травматического оружия 12 раз. Об этом объявило региональное следственное управление СКР.

«В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем <…> Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба СК.

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Его заподозрили по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Изначально возбужденное за хулиганство уголовное дело передали из полиции в Следком и переквалифицировали. Сделать это призвали в Госдуме, так как в потерпевшего стреляли в упор.

Нападение случилось в Батайске 3 сентября. Участник спецоперации приехал домой. Он гулял с девушкой и встретил около кафе «Клевер» своего одноклассника. Пока парни общались, по словам адвоката раненого Михаила Ревякина, несколько мужчин стали толкать его плечом и провоцировать. Когда завязалась драка, один из обидчиков выстрелил в бойца 12 раз из травматического оружия.

Потерпевшему сделали операцию. После огласки и вмешательства властей Ростовской области правоохранители возбудили уголовное дело.