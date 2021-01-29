Полиция Саудовской Аравии арестовала подозреваемых в коррупции банкиров
Центральный банк Саудовской Аравии обнаружил коррупционную схему, в которой участвовали сотрудники банков. Они вывезли в другие страны более трех миллиардов долларов, пишет сайт «Политика сегодня».
Официальный представитель Управления по надзору и борьбе с коррупцией королевства Ахмед аль-Хусейн отметил, что преступление было раскрыто благодаря контролю центробанка и сплоченным действиям специалистов управления.
Полицейские задержали сразу нескольких человек. Им вменяют получение взятки, подделку документов и ряд иных нарушений закона. Фигуранты могут получить наказание в виде лишения свободы со сроком испытания до 15 лет.