Криминал 29 июня 2023, 19:03 Полиция Санкт‑Петербурга пресекла работу сети мошеннических интернет-магазинов

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали троих мошенников, которые были причастны к работе мошеннических интернет-магазинов по продаже бытовой техники и электроники. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

Как установили сотрудники органов, работу «магазинов» поддерживали житель Уфы, а также петербуржец и его сожительница. Они обманывали людей с помощью мошеннической схемы. Злоумышленники создавали копии популярных сайтов. Пострадавшие переводили деньги на банковскую карту частного лица. После этого мошенники переставали выходить на связь.