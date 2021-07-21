Полиция Санкт-Петербурга задержала аферистов, которые продавали несуществующие квартиры

Двое мужчин обманули жительницу Санкт-Петербурга, представившись работниками органов местного самоуправления. Они предложили ей купить две квартиры, якобы стоящие на городском балансе, по льготным ценам. Женщина поверила злоумышленникам и согласилась на предложение. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петербурженка заплатила им 2,7 миллиона рублей и две тысячи долларов. Когда она поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в полицию. Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали злоумышленников. Ими оказались мужчины 34-х и 50-ти лет.

Дома у подозреваемых следователи обнаружили 100 тысяч рублей, три мобильных телефона, пять флэш-карт, пять сим-карт и различную документацию. Оперативники завели уголовное дело по стетье «Мошенничество». Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.