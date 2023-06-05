Криминал 05 июня 2023, 15:19 Полиция Самары пошла с рейдами по магазинам и складам после массового отравления алкоголем МВД по Самарской области заявило о поиске изготовителей поддельного сидра после отравления РИА «Новости»

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Полицейские рейды по складам и торговым точкам с алкоголем начала полиция Самарской области. Как сообщила пресс-служба регионального МВД, мероприятия предназначены для установки причастных к изготовлению контрафактного спиртного, которое привело к масштабному отравлению россиян.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе началась масштабная проверка торговых точек и складов, к которой привлекли сотрудников всех территориальных подразделений органов внутренних дел.

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Для того, чтобы остановить провоз контрафактного алкоголя, на дорогах Самарской области выставили патрули ГИБДД. Они проверяют въезжающий в регион транспорт.

Количество отравившихся контрафактным сидром в Поволжье увеличилось до 24 человек, из которых 10 скончались. Самое большое количество жертв в Ульяновской области, где летальными исходами распитие алкоголя закончилось для восьми жителей, еще две смерти зафиксировали в Саратовской области. Два жителя Удмуртии находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, жители Поволжья отравились напитком «Мистер сидр», произведенным в Самарской области. Алкоголь продавали на разлив в региональных торговых точках.

Самарские следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В ходе расследования правоохранители задержали местного предпринимателя, подозреваемого в изготовлении контрафакта.