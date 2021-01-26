Полиция Ростова-на-Дону задержала подозреваемого в убийстве той-терьера

Уточняется, что в начале октября минувшего года в районе Сельмаша 30-летний гражданин гулял по местности, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Мимо него проходил незнакомец с маленькой собакой, которая начала лаять на незнакомца. Мужчина со всей силы несколько раз ударил ногами по животному, и оно скончалось на месте.

«Смерть наступила в результате перелома костей черепа, перелома 1-го и 2-го шейных позвонков, перелома позвоночника, травмы глаза, отека головного мозга», — отметили ветеринары.

Напавший на пса сбежал с места происшествия. Его задержали через три месяца. Подозреваемый был ранее судим за самоуправство, умышленное причинение вреда здоровью и грабеж.