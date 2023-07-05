Криминал 05 июля 2023, 18:17 Полиция разыскивает в Москве педофилов, создавших «Школу секса» для девочек-подростков Baza: в Москве разыскивают педофилов, создавших в Сети «Школу секса» для девочек 10-11 лет

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Неизвестные создали в мессенджере «Школу секса» для девочек-подростков, где давали задания для записи интимных видео. Педофилов начала разыскивать московская полиция. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, мать пятиклассницы из Москвы случайно обнаружила в телефоне дочери интимные записи и откровенные переписки с неизвестными мужчинами. Она также нашла групповой чат под названием «Школа секса», где участвовали и другие девочки в возрасте около 10-11 лет. В нем также состояли пятеро мужчин. За выполнение интимных заданий дети получали виртуальные оценки.

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Кроме того, женщина выяснила, что ее ребенок состоял в чате более трех недель. Как подросток попал в него, неизвестно.

В настоящее время правоохранительные органы начали поиск педофилов.

Ранее стало известно о том, что 29-летнего мужчину будут судить за растление школьницы на юге Москвы.