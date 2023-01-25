Криминал 25 января 2023, 07:25 Полиция разыскала в Челябинске пропавшую после свидания 13-летнюю девочку из Бурятии Полиция спустя неделю нашла пропавшую в Бурятии 13-летнюю девочку в Челябинске РИА «Новости»

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Пропавшую в бурятском селе Сотниково 13-летнюю девочку нашли в Челябинске. Неделю назад она ушла из дома на свидание и исчезла. Правоохранители передадут ее законным представителям, рассказала региональная полиция.

«В настоящее время с ней работают сотрудники полиции. В ближайшее время девочка будет передана законным представителям», — рассказали в органах внутренних дел.

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Состояние девочки и как она попала в Челябинск, в полиции не уточнили. Ребенок ушел из дома на улице Трактовой в селе Сотниково днем 17 января и дома больше не появлялся. В полиции рассказали, что она уже сбегала из дома.

После исчезновения завели уголовное дело. Следственное управление СКР по Республике Бурятия рассказало, что 13-летняя девочка пропала после свидания со взрослым мужчиной с сайта знакомств. На допросе он сказал, что покатал ее на машине, а потом высадил в центре села возле спортивного клуба. Полицейские и волонтеры обыскали заброшенные здания и пустыри в селах Еловка, Старое Татаурово и ДНТ «Колос», пересмотрели записи камер видеонаблюдения и опросили всех, кто мог ее увидеть.