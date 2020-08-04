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    04 августа 2020, 15:25

    Полиция рассказала о нападении на банк в Берлине

    Дарья Морозова

    Злоумышленники пытались протаранить здание банка «Берлинер Фольксбанк». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции.

    По данным сайта «Газета.ru», один из сотрудников банка получил травмы в результате стрельбы. Но его жизни ничего не угрожает.

    «Число преступников точно не известно, они находятся в бегах. Оцепление на месте происшествия сохраняется, специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник», — уточнили правоохранители.

    Новости SMI.FM