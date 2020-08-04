Полиция рассказала о нападении на банк в Берлине

По данным сайта «Газета.ru», один из сотрудников банка получил травмы в результате стрельбы. Но его жизни ничего не угрожает.

«Число преступников точно не известно, они находятся в бегах. Оцепление на месте происшествия сохраняется, специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник», — уточнили правоохранители.