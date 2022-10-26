Полиция раскрыла убийство 19-летней давности в Иркутске | 360°

26 октября 2022, 13:06
Полиция раскрыла убийство 19-летней давности в Иркутске
В Новосибирске полицейские задержали криминального авторитета из Братска по подозрению в заказе убийства 19-летней давности. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
По данным следствия, злоумышленник заказал местной иркутской банде расправиться с руководителем ООО «Трансстройавтоматика». Все участники преступления были задержаны и получили сроки, за исключением криминального авторитета. Тогда ему удалось скрыться.
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В настоящий момент подозреваемый этапирован в иркутский СИЗО-1. Расследование уголовного дела продолжается.
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Убийства
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