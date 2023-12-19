Криминал 19 декабря 2023, 14:51 Полиция раскрыла серию мошенничеств на сумму свыше 7 млн рублей в Москве Мужчину арестовали в Москве за серию мошенничеств на сумму свыше 7 млн рублей РИА «Новости»

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Оперативники Можайского района Москвы раскрыли серию мошенничеств с ущербом на общую сумму более семи миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 39-летний мужчина скупал на протяжение долгого времени электронику, а потом перепродавал ее крупному торговому центре. Так он создал доверительные отношения с многими предпринимателями.

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В декабре злоумышленник связался с тремя знакомыми бизнесменами и занял у них якобы для своего бизнеса крупную сумму, которую обязался вернуть в установленный срок. Чтобы займодатели поверили ему, фигурант написал каждому расписку. Но в положенный срок возврата денежных средств не поступило, а мужчина перестал выходить на связь. В результате против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

В начале декабря мошенники обманули скрипачку на более чем полмиллиона рублей в Москве.