Криминал 28 ноября 2023, 13:29 Полиция раскрыла дело о хищении денег со счета умершей москвички Полиция Москвы нашла похитителей двух миллионов рублей со счета умершей женщины РИА «Новости»

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Московские полицейские раскрыли хищение около двух миллионов рублей со счета умершей жительницы Зеленограда. Двух подозреваемых задержали, сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД России.

По данным полиции, в 2020 году жители Свердловской области провернули схему по выводу денежных средств со счета умершей женщины. Тогда они работали в юридических фирмах и оформили задним числом фиктивные договоры на оказание услуг для погибшей. Через суд им вернули деньги в размере двух миллионов рублей.

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Во время служебной командировки в Екатеринбург московские полицейские обнаружили злоумышленников и задержали их.

Против них возбудили дело о мошенничестве. Одного подозреваемого заключили под стражу, второго отпустили под залог и наложили запрет на определенные действия.

Неделей ранее полицейские раскрыли еще одну подобную схему аферистов. Карта погибшего в зоне спецоперации бойца полтора месяца служила источником дохода мошенникам. За это время злоумышленникам удалось снять с нее более миллиона рублей