28 ноября 2023, 13:29
Полиция раскрыла дело о хищении денег со счета умершей москвички
Полиция Москвы нашла похитителей двух миллионов рублей со счета умершей женщины
Московские полицейские раскрыли хищение около двух миллионов рублей со счета умершей жительницы Зеленограда. Двух подозреваемых задержали, сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД России.
По данным полиции, в 2020 году жители Свердловской области провернули схему по выводу денежных средств со счета умершей женщины. Тогда они работали в юридических фирмах и оформили задним числом фиктивные договоры на оказание услуг для погибшей. Через суд им вернули деньги в размере двух миллионов рублей.
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Во время служебной командировки в Екатеринбург московские полицейские обнаружили злоумышленников и задержали их.
Против них возбудили дело о мошенничестве. Одного подозреваемого заключили под стражу, второго отпустили под залог и наложили запрет на определенные действия.
Неделей ранее полицейские раскрыли еще одну подобную схему аферистов. Карта погибшего в зоне спецоперации бойца полтора месяца служила источником дохода мошенникам. За это время злоумышленникам удалось снять с нее более миллиона рублей
Кражи
Полиция
Москва 2023
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