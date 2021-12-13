Полиция проверит сообщения о нападении на кабинет стоматолога в Москве

Полицейские занялись появившейся в социальных сетях и СМИ информацией о том, что мужчина напал с ножом на стоматологическую клинику. Об этом МВД сообщило в РИА «Новости».

В настоящее время информации не так много. Клиника якобы находится на северо-востоке столицы. Туда, согласно этим данным, ворвался с ножом агрессивный мужчина. Высказав недовольство тем, как ему там плохо вылечили зубы, он якобы ударил лезвием врача.

По данным РЕН ТВ, нападение произошло в частной стоматологии, находящейся в Ясном проезде. Доктор ранен в живот.

В Санкт-Петербурге в хирургическом отделении одной из городских больниц, по данным следствия, пациент ударил врача ножом в грудь. Медика спешно госпитализировали. В покушении на убийство подозревают 72-летнего пенсионера, возбуждено уголовное дело.