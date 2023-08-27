27 августа 2023, 13:44
Полиция проверит сообщение об избиении женщины на северо-западе Москвы
МВД Москвы: полицейские начали проверку по сообщению об избиении женщины в СЗАО
Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке данных об избиении женщины около ТЦ в столице. Видео с дракой появилось в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
В ведомстве уточнили, что полицейские в одном из Telegram-каналов увидели пост об избиении москвички около торгового центра на Сходненской улице.
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Полицейские организовали проверку. Сотрудники МВД начали поиски причастного к совершению преступления. В пресс-службе полиции отметили, что на основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее против ударившего девушку в Нахабине возбудили уголовное дело. Мужчина набросился на потерпевшую с кулаками из-за ее внешности. Нападавшего уже допросили следователи, в скором времени проведут экспертизы. Ему может грозить до шести лет колонии.
Полиция
Избиения
Москва 2023
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