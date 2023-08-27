Криминал 27 августа 2023, 13:44 Полиция проверит сообщение об избиении женщины на северо-западе Москвы МВД Москвы: полицейские начали проверку по сообщению об избиении женщины в СЗАО Фото: «МВД МЕДИА»

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Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке данных об избиении женщины около ТЦ в столице. Видео с дракой появилось в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

В ведомстве уточнили, что полицейские в одном из Telegram-каналов увидели пост об избиении москвички около торгового центра на Сходненской улице.

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Полицейские организовали проверку. Сотрудники МВД начали поиски причастного к совершению преступления. В пресс-службе полиции отметили, что на основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством.

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