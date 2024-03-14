Эксклюзив 14 марта 2024, 11:43 Полиция проверила семью избившего бабушку 11-летнего школьника под Красноярском Источник «360»: избивший 90-летнюю бабушку школьник в Сибири не состоял на учете РИА «Новости»

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Школьник из Красноярского края снял издевательства над 90-летней бабушкой на камеру и выложил в интернет. Полиция проверила его семью. Ни члены семьи, ни сам ребенок не состояли на учете, сообщил источник «360».

Правоохранители узнали о побоях пожилой женщины из паблика в Telegram. Они выяснили, что все произошло в селе Большой Сереж Назаровского района. На видео мальчик издевался над бабушкой 1933 года рождения — выключал свет, обзывал и показывал неприличные жесты.

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Семья жила в трехкомнатном благоустроенном доме и не состояла на профилактическом учете. Мать 1979 года рождения не выпивала и не привлекалась к ответственности, в том числе за ненадлежащее воспитание. Ребенок тоже не стоял на учете. С ними жили отчим 1975 года рождения, работавший трактористом, и бабушка.

Полицейские выяснили, что школьник снял видео на свой телефон и выложил в интернете в созданный им же канал. Избиение пожилой женщины он отрицал, сознался лишь в неуважительном отношении. Проверку организовали по статье 6.1.1 КоАП России «Побои».

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