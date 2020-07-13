Полиция проведет проверку из-за конфликта санитара и женщины в Свердловской области

Полиция Свердловской области проведет проверку по факту конфликта санитара и местных жителей в Краснотурьинске. Там медицинский работник не пустил в больницу мужчину со сломанной ногой из-за того, что в здании шла санитарная обработка.

«В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал «360» Валерий Горелых, сотрудник МВД Свердловской области.

Ранее появилось видео, где санитар душит женщину, а рядом на ступеньках лежит мужчина со сломанной ногой. Девушка вместе с мужем пришла в городскую больницу, однако на входе санитар не пустил пару, и после долгого ожидания завязалась ссора.

Позже девушка рассказала «360», что сначала их попросили подождать 40 минут, но в итоге пара пробыла на улице больше часа. Когда женщина увидела, как санитар кричит на ее мужа, она решила заступиться. Она также обратила внимание, что санитар вел себя неадекватно, при этом запаха алкоголя от него не было.