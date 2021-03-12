Полиция Приморья нашла тело убитого мужчины благодаря письму

В Приморском крае письмо от анонима помогло полицейским расследовать убийство. Послание о трупе нашел в своем почтовом ящике один из жителей поселка Славянка.

Сельчанин попросил своего друга сообщить о письме в полицию. В записке было указано, что в подвале многоквартирного дома в Хасанском районе спрятан труп. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу местного отделения МВД.

Информация оказалось достоверной, в платяном шкафу в подвале одного из домов нашли 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами.

«На месте происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые вывели на след гражданина, причастного к происшествию», — сообщили в ведомстве.

В убийстве подозревается ранее судимый житель этого дома. В отделе полиции он сознался в преступлении. Он рассказал, что был в доме родителей вместе с погибшим. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ножом знакомого.

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