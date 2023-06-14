Криминал 14 июня 2023, 16:48 Полиция Прикамья задержала двух мужчин с крупной партией наркотиков

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В Прикамье полицейские задержали двух мужчин, которые перевозили в машине крупную партию наркотиков. Об этом сообщил «ФедералПресс», ссылаясь на ГУ МВД по Пермскому краю.

Случай произошел на 484-м километре трассы «М-7 Волга». Полицейские остановили автомобиль марки Haval, за рулем которого находился 35-летний житель Перми. С ним в машине также ехал 38-летний пассажир. Во время осмотра внедорожника стражи порядка обнаружили семь килограммов мефедрона, написал newizv.ru.