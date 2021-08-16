Полиция показала кадры задержания подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины в Москве

Полицейские нашли в сквере на севере Москвы тело изнасилованной женщины. По подозрению в преступлении задержали мужчину 1993 года рождения.

«В сквере вблизи Лазоревого проезда обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на улице Вавилова <…> подозреваемый 1993 года рождения был задержан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В ведомстве добавили, что погибшую обнаружили в Свиблове 14 августа. В задержании подозреваемого приняли участие сотрудники московского уголовного розыска, оперативники СВАО ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по столице. Следователи завели уголовное дело по части первой статьи 105 УК России «Убийство».

Сейчас полицейские продолжают изучать все обстоятельства гибели женщины. На прошлой неделе серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, которого приговорили к пожизненному заключению, получил еще один срок. Следователи доказали его причастность к изнасилованию и убийству 16-летней девушки в Башкирии 20 лет назад.