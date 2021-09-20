Полиция поймала угонщика иномарки в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранители задержали местного жителя, который угнал чужую машину. Об этом сообщили «Невские новости».

За помощью к полицейским обратился мужчина, который заявил, что иномарку его матери угнали. Машину заметили на Пикалевской объездной дороге. Автоинспекторам пришлось пустить в ход табельное оружие, поскольку водитель, управлявший легковушкой, не реагировал на требования остановиться.

Угонщиком оказался 42-летний безработный житель Бокситогорска. Возбуждено уголовное дело.