Криминал 16 февраля 2024, 09:10 Полиция поймала студента уфимского колледжа, помогавшего мошенникам на Украине МВД: студента уфимского колледжа, помогавшего мошенникам на Украине, задержали

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Помогавшего мошенникам с Украины 19-летнего студента уфимского колледжа задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

С Украины в Россию он переехал летом 2022 года. На родине у молодого человека остались знакомые, которые работают в колл-центре телефонных аферистов.

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«Они обзванивают жителей нашей страны и выманивают у них деньги под разными предлогами. Учащийся решил приобщиться к нелегальному бизнесу», — пояснили в ведомстве.

В обязанности злоумышленника входил поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета — через них потом перечисляли похищенные мошенниками сбережения людей.

По данным МВД, студент вовлек в эту криминальную схему других учащихся и знакомых. Они получали деньги на свои карты и отправляли подозреваемому, а затем собранное уже отправляли сообщникам на Украине.

Против молодого человека возбудили дело. Суд отправил его под арест. Правоохранители также установили одного из его помощников. Это студент того же колледжа, осознававший, что помогает преступникам. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.